«Может, еду вообще запретить?»: Мизулина раскритиковала идею о введении акциза на чипсы
Глава ЛБИ Мизулина раскритиковала идею о введении акциза на чипсы
Глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина выразила недовольство по поводу предложения ввести акциз на чипсы и запретить их продажу детям. Об этом она написала в своём телеграм-канале.
«Может, еду вообще запретить тогда? <...> Лучше бы для начала реализовали на практике запрет продажи вейпов детям. А то пока одни заявления», — возмутилась Мизулина.
Напомним, ранее в России предложили ввести акциз на чипсы и запретить их продажу детям. Предполагается, что акциз должен составлять 20% от стоимости продукта. Это должно помочь в борьбе с избыточным весом среди россиян.