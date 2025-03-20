«Может, еду вообще запретить?»: Мизулина раскритиковала идею о введении акциза на чипсы

Глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина выразила недовольство по поводу предложения ввести акциз на чипсы и запретить их продажу детям. Об этом она написала в своём телеграм-канале.

«Может, еду вообще запретить тогда? <...> Лучше бы для начала реализовали на практике запрет продажи вейпов детям. А то пока одни заявления», — возмутилась Мизулина.