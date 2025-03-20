Оставаться молодым до 40 лет: В Госдуме оценили идею поднять возраст молодёжи

Первый зампред комитета Государственной думы по молодёжной политике Михаил Киселёв рассказал, смогут ли 40-летние вскоре считать себя молодёжью. По его словам, поднятие возраста молодёжи в России до 40 лет пока не обсуждается.

«На данный момент на уровне Госдумы такие вопросы не обсуждаются. Вопрос в том, что надо сперва объять всю молодёжь до 35 лет. У нас очень активно работает государственная молодёжная политика с подростковым периодом, со студенческим, с профессиональным образованием — скажем так, в среднем, до 25 лет. А после 25 и до 35 лет достаточно большой пробел», — поделился депутат в беседе с 360.ru.

По его мнению, такая ситуация складывается из-за того, что люди в возрасте 25-35 лет начинают строить карьеру и создавать семьи. Выстраивать работу с ними становится сложнее в силу их занятости и смены приоритетов.

Киселёв отмечает, что только после того, как 35-летние будут объявлены молодёжью, можно будет думать об увеличении возраста до 40 лет и дополнительных мерах. Однако уже сейчас в отдельных направлениях существуют проекты для россиян до 40.

«В отдельных направлениях это обсуждается. Допустим, молодые ребята и дети с инвалидностью, потому что у них чуть позже идёт развитие. Категории, которые связаны со спецификой образования, научной деятельности, состоянием здоровья», — добавил первый зампред комитета Госдумы.