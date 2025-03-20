Высокопрофильный сотрудник Росгвардии оказался под следствием
РИАН: Против главы центра информтехнологий Росгвардии Чепкасова завели дело
Против Николая Чепкасова, занимающего пост руководителя главного центра информационных технологий (ГЦИТ) Росгвардии, возбуждено уголовное дело. Об этом информирует РИА «Новости», ссылаясь на источник в силовых структурах.
Центр, возглавляемый Чепкасовым, отвечает за важные направления работы Росгвардии, включая развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, автоматизацию государственных услуг, координацию межведомственного электронного взаимодействия, обеспечение кибербезопасности и замену импортного программного обеспечения.
Информация о деталях и номере статьи не раскрывается. Известно, что Чепкасов возглавляет центр с декабря 2022 года.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге задержали сотрудницу Уральского управления Ростехнадзора по подозрению в получении 59 взяток. Подозреваемая признала свою вину и ей предъявлено обвинение. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде.
Life.ru