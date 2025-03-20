Высокопрофильный сотрудник Росгвардии оказался под следствием

Против Николая Чепкасова, занимающего пост руководителя главного центра информационных технологий (ГЦИТ) Росгвардии, возбуждено уголовное дело. Об этом информирует РИА «Новости», ссылаясь на источник в силовых структурах.

Центр, возглавляемый Чепкасовым, отвечает за важные направления работы Росгвардии, включая развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, автоматизацию государственных услуг, координацию межведомственного электронного взаимодействия, обеспечение кибербезопасности и замену импортного программного обеспечения.

Информация о деталях и номере статьи не раскрывается. Известно, что Чепкасов возглавляет центр с декабря 2022 года.