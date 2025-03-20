Обвиняемый в мошенничестве генерал Попов обратился к Путину
«Коммерсант»: Генерал Попов попросил Путина разобраться в его деле
Иван Попов. Обложка © Life.ru
Бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал Иван Попов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи в поиске справедливости. По информации газеты «Коммерсант», генерал, которого обвиняют в мошенничестве, охарактеризовал свою ситуацию как трудную и призвал главу государства обратить внимание на его дело.
Попов подчеркнул, что всегда служил своей стране, безусловно исполняя приказы и достигая поставленных целей. Он также выразил готовность вернуться на службу, чтобы победить врага.
«Я подвергся необоснованному судебному преследованию и вопреки моему желанию, а также сложившейся обстановки в зоне проведения СВО уволен из рядов ВС РФ», — отметил генерал в письме Путину.
Напомним, Попова задержали весной 2024 года. Следствие утверждает, что он похитил свыше 1,7 тысячи тонн металлопроката, предназначенного для защиты в зоне СВО. Генерал свою вину не признаёт. Попов провёл восемь месяцев под домашним арестом, после чего его перевели в СИЗО.