Обвиняемый в мошенничестве генерал Попов обратился к Путину

Бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал Иван Попов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи в поиске справедливости. По информации газеты «Коммерсант», генерал, которого обвиняют в мошенничестве, охарактеризовал свою ситуацию как трудную и призвал главу государства обратить внимание на его дело.

Попов подчеркнул, что всегда служил своей стране, безусловно исполняя приказы и достигая поставленных целей. Он также выразил готовность вернуться на службу, чтобы победить врага.