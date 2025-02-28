Генерал-майора Попова отправили в СИЗО после восьми месяцев домашнего ареста

Генерал-майора Ивана Попова отправили в СИЗО. До этого он восемь месяцев находился под домашним арестом. Об этом сообщает Mash .

Сегодня утром в Тамбовском гарнизонном суде состоялось заседание, на котором судьи приняли решение вернуть офицера в следственный изолятор. Согласно обвинению, генерал покинул город и направился в Москву без необходимого разрешения, находясь под домашним арестом. Кроме того, по данным следствия, Спартака остановили сотрудники ГИБДД, а он отказался пройти медицинское освидетельствование.