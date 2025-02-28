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28 февраля, 16:37

Генерал-майора Попова отправили в СИЗО после восьми месяцев домашнего ареста

Генерал Попов. Обложка © ТАСС / Климентьев Михаил

Генерал Попов. Обложка © ТАСС / Климентьев Михаил

Генерал-майора Ивана Попова отправили в СИЗО. До этого он восемь месяцев находился под домашним арестом. Об этом сообщает Mash.

Сегодня утром в Тамбовском гарнизонном суде состоялось заседание, на котором судьи приняли решение вернуть офицера в следственный изолятор. Согласно обвинению, генерал покинул город и направился в Москву без необходимого разрешения, находясь под домашним арестом. Кроме того, по данным следствия, Спартака остановили сотрудники ГИБДД, а он отказался пройти медицинское освидетельствование.

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Напомним, Попова арестовали в мае 2024 года. Следствие считает, что он причастен к хищению более 1,7 тысячи тонн металлических изделий на сумму более 130 миллионов рублей. Однако история довольно непростая. Экспертиза выяснила, что подпись на тех самых документах, за которые экс-генералу светит долгий срок, подделана. Поэтому адвокаты пытаются убедить суд в том, что дело сфабриковали. Кроме того, свыше 500 военных России готовы встать на защиту арестованного генерала Спартака.

Александра Мышляева
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