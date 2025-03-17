СМИ узнали, за что генерала Попова отправили в СИЗО из-под домашнего ареста

Генерала Ивана Попова, экс-командующего 58-й общевойсковой армией, перевели из-под домашнего ареста в СИЗО из-за нарушения запрета на общение с другим фигурантом дела. Обвиняемый в мошенничестве контактировал с бизнесменом Сергеем Моисеевым, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на адвоката.

«Они общались, когда вышли покурить на крыльцо гарнизонного суда», — рассказал защитник о версии обвинителей.

После просьбы прокурора показать видеозаписи с камер наружного видеонаблюдения, суд одобрил ходатайство.