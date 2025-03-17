СМИ узнали, за что генерала Попова отправили в СИЗО из-под домашнего ареста
«Ъ»: Генерала Попова перевели в СИЗО из-за перекура с сообщником
Генерал Иван Попов. Обложка © ТАСС / Алексей Потицкий
Генерала Ивана Попова, экс-командующего 58-й общевойсковой армией, перевели из-под домашнего ареста в СИЗО из-за нарушения запрета на общение с другим фигурантом дела. Обвиняемый в мошенничестве контактировал с бизнесменом Сергеем Моисеевым, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на адвоката.
«Они общались, когда вышли покурить на крыльцо гарнизонного суда», — рассказал защитник о версии обвинителей.
После просьбы прокурора показать видеозаписи с камер наружного видеонаблюдения, суд одобрил ходатайство.
Адвокат генерала Сергей Буйновский считает решение суда необоснованным и подал жалобу. Он отметил, что видеозаписи нельзя принять как доказательство, поскольку их процессуальный статус не установлен.
Напомним, Ивана Попова задержали весной 2024 года. Следствие утверждает, что он похитил свыше 1,7 тысячи тонн металлопроката, предназначенного для защиты в зоне СВО. Генерал свою вину не признаёт. Попов провёл восемь месяцев под домашним арестом, после чего его перевели в СИЗО.