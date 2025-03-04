Защита генерала Попова обжаловала решение суда об ужесточении меры пресечения
Генерал-майор Иван Попов. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Бывший командующий 58-й армией Иван Попов обжаловал решение суда, которое заменило ему меру пресечения с домашнего ареста на следственный изолятор. Адвокат генерал-майора Сергей Буйновский рассказал ТАСС, что защита считает вердикт служителей Фемиды несправедливым.
«Решение суда мы обжаловали, так как считаем постановление об изменении меры пресечения на содержание под стражей незаконным и необоснованным», — заявил Буйновский.
Напомним, Попова задержали весной 2024 года. Следствие утверждает, что он похитил более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которые были предназначены для создания защитных конструкций в зоне СВО. Свою вину генерал не признаёт. Недавно его отправили в СИЗО после восьми месяцев домашнего ареста.