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4 марта, 02:26

Защита генерала Попова обжаловала решение суда об ужесточении меры пресечения

Генерал-майор Иван Попов. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Генерал-майор Иван Попов. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Бывший командующий 58-й армией Иван Попов обжаловал решение суда, которое заменило ему меру пресечения с домашнего ареста на следственный изолятор. Адвокат генерал-майора Сергей Буйновский рассказал ТАСС, что защита считает вердикт служителей Фемиды несправедливым.

«Решение суда мы обжаловали, так как считаем постановление об изменении меры пресечения на содержание под стражей незаконным и необоснованным», — заявил Буйновский.

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Напомним, Попова задержали весной 2024 года. Следствие утверждает, что он похитил более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которые были предназначены для создания защитных конструкций в зоне СВО. Свою вину генерал не признаёт. Недавно его отправили в СИЗО после восьми месяцев домашнего ареста.

Тимур Хингеев
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