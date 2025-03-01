«Узнал случайно»: Обвиняемого в мошенничестве генерала Попова уволили из Армии России

Вооружённые силы ВС РФ исключили из списка сотрудников и воинской части генерал-майора Ивана Попова, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом арестованный рассказал в беседе с ТАСС.

«Я совершенно случайно узнал о том, что меня уволили из Вооружённых сил и 26 декабря прошлого года исключили из списка части. Позже выяснилось, что с 1 июня 2024 года Министерство обороны РФ отправило меня в отпуск, который я де-факто провел в СИЗО», — рассказал Попов.