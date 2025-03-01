«Узнал случайно»: Обвиняемого в мошенничестве генерала Попова уволили из Армии России
ТАСС: Генерала Ивана Попова уволили из ВС РФ и исключили из списка части
Генерал Иван Попов. Обложка © ТАСС / Климентьев Михаил
Вооружённые силы ВС РФ исключили из списка сотрудников и воинской части генерал-майора Ивана Попова, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом арестованный рассказал в беседе с ТАСС.
«Я совершенно случайно узнал о том, что меня уволили из Вооружённых сил и 26 декабря прошлого года исключили из списка части. Позже выяснилось, что с 1 июня 2024 года Министерство обороны РФ отправило меня в отпуск, который я де-факто провел в СИЗО», — рассказал Попов.
Обвиняемый пояснил, что до сих пор ему не пришло официальное уведомление об увольнении. Он пожаловался, что не знает, где находится его личное дело и аттестаты. Попов попросил начальство разъяснить такое решение, так как он «32 года отдал служению Отчизне».
Напомним, 28 февраля генерал-майора Ивана Попова отправили в СИЗО. До этого он восемь месяцев находился под домашним арестом. Его арестовали в мае 2024 года. Следствие уверено, что он причастен к хищению более 1,7 тысячи тонн металлических изделий на сумму более 130 миллионов рублей. Однако история довольно непростая. Экспертиза уточнила, что подпись на тех самых документах, за которые экс-генералу светит долгий срок, подделана. Поэтому адвокаты пытаются убедить суд в том, что дело липовое. Кроме того, свыше 500 военных России готовы встать на защиту арестованного генерала Спартака.