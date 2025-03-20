Сезон вирусов: В Петербурге заметили очередь из скорых у больницы имени Боткина

В Петербурге около инфекционной больницы имени Боткина образовалась очередь из машин скорой помощи. Об этом пишет «Фонтанка».

Очередь машин скорой помощи в Петербурге. Фото © fontanka.ru

По данным издания, шесть машин приехали к больнице одновременно после 16:30. Это вызвало задержку в приёме пациентов. В медучреждении объяснили, что такая ситуация произошла из-за сезонного всплеска заболеваемости и особенностей работы приёмного отделения. Всего в больнице работает 12 боксов, каждый из них рассчитан на одного человека. Это необходимо для предотвращения контактов между заражёнными.

«Каждому пациенту проводят комплекс мероприятий, включая осмотр врача, сбор анализов и, при необходимости, инструментальные исследования. После постановки диагноза пациента переводят в отделение. Если машины скорой помощи прибывают одновременно, ожидание может составлять в среднем 30–40 минут», — указано в сообщении.

В больнице добавили, что пик госпитализаций чаще приходится на вторую половину дня. Это связано с тем, что петербуржцы чаще обращаются за помощью после обеда, а выписываются только после утренних осмотров.