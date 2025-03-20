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20 марта, 19:06

«Могут убить»: Катя Гордон предостерегла девушек от участия в дубайских вечеринок с шейхами

Юрист Гордон рассказала о зверствах, происходящих на вечеринках с шейхами в ОАЭ

Юрист Екатерина Гордон высказалась о тяжелых испытаниях, которые могла пережить модель Мария Ковальчук, найденная на обочине дороги в ОАЭ. Она отметила, что скандал, связанный с вечеринками «Porto Party», продолжается уже более года в англоязычном пространстве. В Сети можно найти записи, на которых, предположительно, «шейхи» унижают девушек, наносят им побои, совершают уничижительные действия и другие акты жестокости.

«Девушки, женщины, а также их матери! Не езжайте за деньгами на подобные мероприятия. Вас могут и убить», — написала Гордон в телеграм-канале.

Гордон предположила, что пострадавшая модель, вероятно, была эскортницей, и участвовала в скандальной вечеринке, ожидая получить за это кругленькую сумму.

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Напомним, 20-летнюю модель Марию Ковальчук нашли на обочине дороги в Дубае с переломами рук, ног и позвоночника. Родственники предполагают, что девушка могла стать жертвой сексуального рабства. В настоящий момент она находится в тяжёлом состоянии в больнице, где ей провели четыре операции. Мария не способна двигаться и лишь с трудом может шевелить губами.

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Life.ru / Шедеврум

Александра Мышляева
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