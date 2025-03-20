Зеленскому в Telegram дарят подарки с угрозами прилёта «Орешника»
Пользователи Telegram отправляют Зеленскому подарки с угрозами прилёта «Орешника»
Владимир Зеленский в Telegram получил подарки, но они вряд ли его порадовали. Всё дело в том, что пользователи присылают экс-комику виртуальные знаки внимания с изображением ракеты и медведя, подписывая их угрозами прилёта «Орешника».
Некоторые также просят уйти Зеленского в отставку. Юристы же напомнили россиянам, что такие подарки могут расцениваться как спонсирование иностранного лица. Наказание за это — от 12 до 20 лет лишения свободы.
Ранее в США осознали опасность смертоносного «Орешника» для НАТО. Там считают, что новая баллистическая ракета способна увеличить потенциал России в предотвращении военных операций. При этом Москве даже не придётся применять ядерное оружие. «Орешник» идеально подходит для точечных ударов по целям, которые не располагаются на обширной территории.
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