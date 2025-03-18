В США осознали опасность смертоносного «Орешника» для НАТО
Аналитик Эвелет: «Орешник» может сорвать операции НАТО без ядерного оружия
Новая баллистическая ракета средней дальности «Орешник» способна увеличить потенциал России в предотвращении военных операций НАТО. При этом Москве даже не придётся применять ядерное оружие, заявил исследователь из вашингтонского Центра военно-морского анализа Декер Эвелет в статье для Foreign Policy.
Исследователь объяснил, что ракета «Орешника» идеально подходят для точечных ударов по целям, которые не располагаются на обширной территории. Он уверен, что мощь этого оружия должна немного успокоить страны НАТО.
«Хорошая новость заключается в том, что конвенциональные возможности «Орешника» дадут России больше неядерных вариантов действий, теоретически снижая риск того, что Кремль рассматривал бы идею применения ядерного оружия на раннем этапе [потенциального] конфликта», — объяснил аналитик.
Но опускать не стоит и важный негативный аспект: неядерные возможности баллистического комплекса открывают для России множество вариантов, позволяющих существенно подрывать операции НАТО на традиционном уровне, заметил Эвелет. Аналитик выразил опасение, что военный блок может оказаться в уязвимом положении.
Напомним, что президент Белоруссии Александр Лукашенко ещё в декабре прошлого года дал указание обеспечить размещение ракетного комплекса «Орешник» на территории республики и разработать планы его возможного использования. По его словам, в стране имеется около 30 площадок для установки ракет, однако будет выбрана именно та, которая находится на минимальном расстоянии до целей поражения. В январе он также отметил, что предпочёл бы разместить российский ракетный комплекс недалеко от Смоленска.
Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light