В США осознали опасность смертоносного «Орешника» для НАТО

Новая баллистическая ракета средней дальности «Орешник» способна увеличить потенциал России в предотвращении военных операций НАТО. При этом Москве даже не придётся применять ядерное оружие, заявил исследователь из вашингтонского Центра военно-морского анализа Декер Эвелет в статье для Foreign Policy.

Исследователь объяснил, что ракета «Орешника» идеально подходят для точечных ударов по целям, которые не располагаются на обширной территории. Он уверен, что мощь этого оружия должна немного успокоить страны НАТО.

«Хорошая новость заключается в том, что конвенциональные возможности «Орешника» дадут России больше неядерных вариантов действий, теоретически снижая риск того, что Кремль рассматривал бы идею применения ядерного оружия на раннем этапе [потенциального] конфликта», — объяснил аналитик.