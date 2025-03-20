ВСУ атаковали автомобиль и автобус в белгородском приграничье, есть раненые
Гладков: Три человека ранены в результате атак ВСУ на Белгородскую область
В результате атак со стороны ВСУ на автомобиль и автобус в двух районах Белгородской области три гражданских лица получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Атаки ВСУ на Краснояружский и Ракитянский районы продолжаются. Ранены три мирных жителя», — написал он в телеграм-канале.
Как уточнил Гладков, мужчина получил минно-взрывную и баротравму на дороге Графовка — Репяховка, когда в его автомобиль попал вражеский беспилотник. Пострадавший сам обратился в Краснояружскую центральную районную больницу, где ему оказали первую помощь и направили на амбулаторное лечение.
Также во время атаки дрона на служебный автобус на трассе Святославка — Илёк-Кошары пострадала супружеская пара, добавил Гладков. У женщины зафиксированы минно-взрывная травма и множественные осколочные ранения в области грудной клетки, рук и ног, у мужчины — минно-взрывная травма и множественные осколочные ранения лица, грудной клетки, живота и рук. По словам губернатора, супругов доставили в Ракитянскую центральную районную больницу, а после оказания медицинской помощи их переведут в больницу №2 в Белгороде.
Ранее сообщалось, что украинские военные ведут ожесточённый обстрел Каменки-Днепровской в Запорожской области. Как отметил губернатор региона Евгений Балицкий, зафиксировано не меньше пяти взрывов.
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