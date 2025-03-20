ВСУ атаковали автомобиль и автобус в белгородском приграничье, есть раненые

В результате атак со стороны ВСУ на автомобиль и автобус в двух районах Белгородской области три гражданских лица получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.





«Атаки ВСУ на Краснояружский и Ракитянский районы продолжаются. Ранены три мирных жителя», — написал он в телеграм-канале.

Как уточнил Гладков, мужчина получил минно-взрывную и баротравму на дороге Графовка — Репяховка, когда в его автомобиль попал вражеский беспилотник. Пострадавший сам обратился в Краснояружскую центральную районную больницу, где ему оказали первую помощь и направили на амбулаторное лечение.

Также во время атаки дрона на служебный автобус на трассе Святославка — Илёк-Кошары пострадала супружеская пара, добавил Гладков. У женщины зафиксированы минно-взрывная травма и множественные осколочные ранения в области грудной клетки, рук и ног, у мужчины — минно-взрывная травма и множественные осколочные ранения лица, грудной клетки, живота и рук. По словам губернатора, супругов доставили в Ракитянскую центральную районную больницу, а после оказания медицинской помощи их переведут в больницу №2 в Белгороде.