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20 марта, 15:58

«Не менее пяти взрывов»: ВСУ ведут массированный обстрел города в Запорожской области

Балицкий: Идёт массированный обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ

Украинские военные ведут ожесточённый обстрел Каменки-Днепровской в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, зафиксировано не меньше пяти взрывов.

«Идёт массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее пяти взрывов», — написал Балицкий у себя в телеграм-канале.

Машину депутата Госдумы атаковал украинский дрон
Машину депутата Госдумы атаковал украинский дрон

Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 20 марта Саратовская область подверглась самой мощной атаке ВСУ. Наши ПВО сбили 54 беспилотника. Пострадали не менее 10 человек. Один из дронов выбил окна в больнице, второй атаковал нефтебазу в Энгельсе, несмотря на договорённости о запрете на удары по энергообъектам

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Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Александра Мышляева
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