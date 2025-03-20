«Не менее пяти взрывов»: ВСУ ведут массированный обстрел города в Запорожской области
Балицкий: Идёт массированный обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ
Украинские военные ведут ожесточённый обстрел Каменки-Днепровской в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, зафиксировано не меньше пяти взрывов.
«Идёт массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее пяти взрывов», — написал Балицкий у себя в телеграм-канале.
Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 20 марта Саратовская область подверглась самой мощной атаке ВСУ. Наши ПВО сбили 54 беспилотника. Пострадали не менее 10 человек. Один из дронов выбил окна в больнице, второй атаковал нефтебазу в Энгельсе, несмотря на договорённости о запрете на удары по энергообъектам
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