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Специальная военная операция (СВО)

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20 марта, 18:16

В зоне СВО погиб отец семерых детей, который спас более 500 сослуживцев

«Волга ньюс»: Под Самарой похоронили отца 7 детей, спасшего на СВО 500 человек

Погибший на СВО Сергей Буланов. Обложка © «Волга ньюс»

Погибший на СВО Сергей Буланов. Обложка © «Волга ньюс»

В Самарской области простились с военнослужащим Сергеем Булановым, который в зоне СВО спас сотни жизней. 42-летний мужчина также был отцом для семерых детей. Боец подорвался на мине при попытке оказать первую помощь разведчикам, сообщил портал «Волга ньюс».

После начала спецоперации Буланов делал носилки для бойцов и собирал аптечки, а позже стал инструктором по тактической медицине. Он преподавал её военнослужащим и гражданским. Через какое-то время мужчина подписал контракт с Минобороны и стал добровольцем с позывным Заря.

В первую командировку Сергей спас более 500 человек. Его боевое крещение прошло под Старобельском. Однажды военнослужащий за ночь оказал медицинскую помощь около 80 людям. Его не стало во время второй поездки в зону СВО на Покровском направлении.

«В день похорон собор Кирилла и Мефодия начал заполняться желающими проститься. Здесь были не только родные. По зову сердца пришли коллеги, сослуживцы, знакомые. Те, кто знал его несколько лет, недавно познакомился, кто с ним дружил и кто видел всего один раз в жизни», — рассказали в издательстве.

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Ранее Life.ru делился историей, как фотомодель из ДНР бросила успешную карьеру ради службы Родине. Девушка участвовала в боях в Донецке, Снежном и Славянске. Она была вынуждена оставить свою службу из-за полученной травмы. Сейчас Екатерина воспитывает сына и ожидает возвращения мужа с СВО.

Алена Пенчугина
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