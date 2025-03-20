Фотомодель из ДНР бросила успешную карьеру ради службы Родине
Mash на Донбассе: Фотомодель из Авдеевки бросила карьеру ради службы Родине
Фотомодель Екатерина, живущая в городе Авдеевка Донецкой Народной Республики, бросила карьеру и ушла защищать Родину. Историю смелой девушки рассказал Mash на Донбассе.
История Екатерины из Авдеевки. Видео © Telegram / Mash на Донбассе
«Когда на твоей земле творится вот такая вот ситуация, то сидеть дома, на попе ровно, как-то не хочется. Почему? Потому что либо прилетит что-то и тебя убьёт, либо кто-то придёт и с тобой что-то сотворит. Лучше встать и пойти защищать свою Родину, отдать свою жизнь там, зная, что ты что-то сделал для своей земли», — поделилась фотомодель.
До 2014 года Екатерина успешно развивала свою карьеру, её приглашали на съемки даже за пределами страны. Однако после государственного переворота она отправилась на фронт, где участвовала в боях в Донецке, Снежном и Славянске. За защиту Славянска ей была вручена медаль
Через два года службы в ополчении девушка попала в ДТП и была вынуждена оставить свою службу из-за полученной травмы. В настоящее время она воспитывает сына и ожидает возвращения мужа, который в данный момент находится в Курской области. На днях Екатерина получила нагрудный знак и удостоверение от Союза добровольцев Донбасса.
Ранее сразу 11 членов семьи из Дагестана отправились в зону специальной военной операции (СВО). В 2022 году первым на фронт ушёл Тимур. Он погиб, и его посмертно наградили орденом Мужества. Мать Тимура отправилась вслед за сыном защищать Родину. Она начала служить в военном госпитале. Остальные родственники также находятся на передовой и лечат солдат в госпитале.
Life.ru / Kandinsky 3.1