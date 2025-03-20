Фотомодель из ДНР бросила успешную карьеру ради службы Родине

Фотомодель Екатерина, живущая в городе Авдеевка Донецкой Народной Республики, бросила карьеру и ушла защищать Родину. Историю смелой девушки рассказал Mash на Донбассе.

История Екатерины из Авдеевки. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

«Когда на твоей земле творится вот такая вот ситуация, то сидеть дома, на попе ровно, как-то не хочется. Почему? Потому что либо прилетит что-то и тебя убьёт, либо кто-то придёт и с тобой что-то сотворит. Лучше встать и пойти защищать свою Родину, отдать свою жизнь там, зная, что ты что-то сделал для своей земли», — поделилась фотомодель.

До 2014 года Екатерина успешно развивала свою карьеру, её приглашали на съемки даже за пределами страны. Однако после государственного переворота она отправилась на фронт, где участвовала в боях в Донецке, Снежном и Славянске. За защиту Славянска ей была вручена медаль

Через два года службы в ополчении девушка попала в ДТП и была вынуждена оставить свою службу из-за полученной травмы. В настоящее время она воспитывает сына и ожидает возвращения мужа, который в данный момент находится в Курской области. На днях Екатерина получила нагрудный знак и удостоверение от Союза добровольцев Донбасса.