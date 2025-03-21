В ЦБ рассказали, может ли кассир выдать сдачу банкнотами с повреждениями

Кассиры российских магазинов не должны включать в оборот купюры с серьёзными повреждениями. Центральный банк РФ напомнил, что такие банкноты подлежат изъятию и должны отправляться в кредитные организации, а не передаваться покупателям.

По правилам регулятора, банкнота считается непригодной, если на её поверхности имеются значительные загрязнения, яркость изображения снижена более чем на 6%, присутствуют посторонние надписи, рисунки или печати, есть разрывы, проколы или утрачены части. Кроме того, если размеры купюры уменьшились по длине или ширине, её использование также запрещено.

При незначительных дефектах бумажные деньги остаются в обороте и могут быть использованы без ограничений. Однако если повреждения серьёзные, но купюра сохранила большую часть своей первоначальной площади, а её подлинность не вызывает сомнений, банк бесплатно обменяет её на новую.

Деньги, утратившие более 45% площади или не позволяющие идентифицировать номинал из-за износа, считаются неплатёжеспособными и восстановлению не подлежат.