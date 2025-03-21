Сквозь огонь врага: Появились эффектные кадры удара по базе ВСУ от лица «Герани»

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео недавнего ночного удара по базе авиационно-технического обеспечения Вооружённых сил Украины в Кировограде. На кадрах, которые запечатлел российский беспилотник «Герань», сняты попытки боевиков сбить дрон и избежать поражения военного объекта.

Атака «Герани» на базу. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

«Там ремонтировали украинские Су-27, МиГ-29, Су-25 и Су-24. По нашему беспилотнику пытаются работать украинские системы ПВО, но «Герань» маневрирует и достигает своей цели», — говорится в публикации.

По данным канала, в результате группового удара БПЛА уничтожены складские помещения, резервуары с авиакеросином, топливно-заправочная станция и хранилища боеприпасов.