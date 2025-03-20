Раскрыто, что за неопознанный дрон ВСУ мог атаковать минувшей ночью Энгельс

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой высказал предположение, что неопознанный дрон ВСУ, который был сбит в Энгельсе Саратовская область, мог принадлежать к новейшим разработкам НАТО. Он отметил, что Украина стала площадкой для испытаний оружия Североатлантического альянса.

«Неизвестный тип дронов может быть доработанным из тех, что уже были, или же абсолютно новый тип, который поступил ВСУ. Украина сейчас используется как полигон для испытания всех видов оружия, которое НАТО либо запустило, либо планирует запустить на вооружение», — сказал Липовой в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что сбитый в Саратовской области БПЛА мог быть экспериментальным образцом. Генерал акцентировал внимание на том, что у каждого дрона есть свои достоинства и недостатки. По его мнению, НАТО отправляет Украине множество различных БПЛА, рассчитывая, что хотя бы один из них сможет обойти российские системы противовоздушной обороны и достичь своей цели.