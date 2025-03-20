Новый посол России в США Дарчиев отправится в Вашингтон в ближайшие дни

Назначенный послом России в Соединённых Штатах Александр Дарчиев направится в Вашингтон для работы на новом месте уже в «эти дни». Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Были контакты на уровне — с российской стороны — главы направления, который курирует вопросы Северной Америки, Северной Атлантики, господин Дарчиев, который вот сейчас, как раз в эти дни, собирается в США направиться», — заявила Захарова в телеэфире.