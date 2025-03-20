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Регион
20 марта, 20:49

Новый посол России в США Дарчиев отправится в Вашингтон в ближайшие дни

Александр Дарчиев. Обложка © mid.ru

Александр Дарчиев. Обложка © mid.ru

Назначенный послом России в Соединённых Штатах Александр Дарчиев направится в Вашингтон для работы на новом месте уже в «эти дни». Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Были контакты на уровне — с российской стороны — главы направления, который курирует вопросы Северной Америки, Северной Атлантики, господин Дарчиев, который вот сейчас, как раз в эти дни, собирается в США направиться», — заявила Захарова в телеэфире.

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Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Дарчиева послом в США 6 марта. Ранее он занимал пост директора департамента Северной Атлантики МИД РФ.

Тимур Хингеев
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