Новый посол России в США Дарчиев отправится в Вашингтон в ближайшие дни
Александр Дарчиев. Обложка © mid.ru
Назначенный послом России в Соединённых Штатах Александр Дарчиев направится в Вашингтон для работы на новом месте уже в «эти дни». Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Были контакты на уровне — с российской стороны — главы направления, который курирует вопросы Северной Америки, Северной Атлантики, господин Дарчиев, который вот сейчас, как раз в эти дни, собирается в США направиться», — заявила Захарова в телеэфире.
Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Дарчиева послом в США 6 марта. Ранее он занимал пост директора департамента Северной Атлантики МИД РФ.