«Классическая сегрегация»: Захарова высказалась о русофобском законопроекте Верховной рады

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на регистрацию в Верховной раде Украины законопроекта о запрете русского языка в школах ради «создания украиноязычной среды». По словам дипломата, таким образом власти Незалежной пытаются окончательно промыть обществу мозги.

«Киевский режим последовательно предпринимает шаги, чтобы стереть идентичность русских людей, заставить их забыть свой язык, культуру, историю, религию», — возмутилась она на брифинге.

Захарова подчеркнула, что авторы инициативы в пояснительной записке называют детей и педагогов, говорящих на «языке агрессора», опасными для государства.

«Классическая сегрегация», — добавила дипломат.