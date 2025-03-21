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21 марта, 01:57

Усеянный человеческими черепами пляж появился в российском городе

Человеческие черепа нашли на берегу Горьковского водохранилища

Жители Чкаловска Нижегородской области обнаружили на берегу Горьковского водохранилища человеческие кости, в том числе и черепа. Это произошло, когда вода отошла от берега, сообщил Telegram-канал Ni Mash и опубликовал снятый очевидцами ролик.

Пугающая находка на берегу Горьковского водохранилища. Видео © Telegram / Ni Mash

По словам местных, этот участок ранее использовался как кладбище. При этом в городской администрации заверили, что регулярно проводят уборку побережья.

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Схожая ситуация произошла на известных европейских курортах, таких как Ибица, Майорка, Форментера и Менорка. Отдыхающие стали находить на пляжах разлагающиеся части тел.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SvedOliver

Тимур Хингеев
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