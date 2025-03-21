Усеянный человеческими черепами пляж появился в российском городе

Жители Чкаловска Нижегородской области обнаружили на берегу Горьковского водохранилища человеческие кости, в том числе и черепа. Это произошло, когда вода отошла от берега, сообщил Telegram-канал Ni Mash и опубликовал снятый очевидцами ролик.

Пугающая находка на берегу Горьковского водохранилища. Видео © Telegram / Ni Mash

По словам местных, этот участок ранее использовался как кладбище. При этом в городской администрации заверили, что регулярно проводят уборку побережья.