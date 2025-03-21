Усеянный человеческими черепами пляж появился в российском городе
Человеческие черепа нашли на берегу Горьковского водохранилища
Жители Чкаловска Нижегородской области обнаружили на берегу Горьковского водохранилища человеческие кости, в том числе и черепа. Это произошло, когда вода отошла от берега, сообщил Telegram-канал Ni Mash и опубликовал снятый очевидцами ролик.
Пугающая находка на берегу Горьковского водохранилища. Видео © Telegram / Ni Mash
По словам местных, этот участок ранее использовался как кладбище. При этом в городской администрации заверили, что регулярно проводят уборку побережья.
Схожая ситуация произошла на известных европейских курортах, таких как Ибица, Майорка, Форментера и Менорка. Отдыхающие стали находить на пляжах разлагающиеся части тел.
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