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Регион
20 марта, 23:10

«Спасём Ирландию вместе!» Конор Макгрегор решил баллотироваться в президенты

Конор Макгрегор заявил о намерении баллотироваться в президенты Ирландии

Конор Макгрегор. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / thenotoriousmma

Конор Макгрегор. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / thenotoriousmma

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор заявил о желании баллотироваться в президенты Ирландии. Об этом боец смешанного стиля написал в соцсети X, призвав сограждан поддержать его на выборах.

«Ирландия, выбор за вами, и он прост. Голосуйте за меня как за своего президента, и мы спасём Ирландию вместе!» — заявил спортсмен.

Также Макгрегор анонсировал некоторые планы на случай победы на выборах. Например, он пообещал оказать сопротивление миграционному пакту ЕС и вынести его на референдум.

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Макгрегор заявлял о желании стать лидером Ирландии ещё в сентябре 2024 года. Тогда он обещал призвать к ответу всех «воров и шарлатанов» на высоких правительственных должностях. Напомним, что выборы состоятся в стране осенью 2025-го.

Тимур Хингеев
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