Боли до конца жизни: Застрявших на МКС астронавтов предупредили о последствиях длительной миссии

Американские астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс рискуют столкнуться с серьёзными проблемами со спиной после девяти месяцев на Международной космической станции. Об этом сообщает газета Daily Mail, ссылаясь на мнение медицинских специалистов. По словам врачей, отсутствие гравитации на МКС ослабляет позвоночник.

«В космосе позвоночный столб расширяется из-за отсутствия гравитации. Когда астронавты возвращаются на Землю, позвоночник сжимается под действием силы тяжести, что может привести к болям в спине», — отметила Дина Адимулам, эксперт по костным заболеваниям.

Кроме того, врачи отмечают, что длительное нахождение в невесомости приводит к потере костной массы и ослаблению мышц, что тоже негативно влияет на состояние спины. Атрофия мускулов также повышает риск грыжи межпозвоночного диска. Всё это в конечном итоге может вылиться в бессрочные мучительные боли хронического характера.