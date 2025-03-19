Застрявший на девять месяцев на МКС экипаж вернулся на Землю
Экипаж Crew-9 с космонавтом Горбуновым приводнился у берегов Флориды
Экипаж космического корабля Crew-9 c российским космонавтом Александром Горбуновым и астронавтом Ником Хейгом успешно приводнился у берегов Флориды. Об этом сообщило NASA.
Экипаж Crew-9 успешно вернулся на Землю. Видео © Х / NASA
Вместе с ними на Землю вернулись астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс, которые вместо одной недели в космосе провели на орбите девять месяцев. Причиной этому стали серьёзные технические неполадки с кораблём Starliner, который должен был вернуть их домой.
Напомним, что в июне 2024 года Starliner совершил свой первый пилотируемый полёт к Международной космической станции. Однако уже на старте выяснились критические проблемы, которые поставили под угрозу запланированное возвращение. Лишь 18 марта следующего года астронавты NASA, которые оказались в затруднительном положении на МКС, смогли отправиться обратно на Землю.
Х / NASA