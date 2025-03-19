Застрявший на девять месяцев на МКС экипаж вернулся на Землю

Вместе с ними на Землю вернулись астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс, которые вместо одной недели в космосе провели на орбите девять месяцев. Причиной этому стали серьёзные технические неполадки с кораблём Starliner, который должен был вернуть их домой.