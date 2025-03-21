Заявления европейских лидеров о намерении добиться «мира через силу» на Украине напоминает советский анекдот. Об этом сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя воинственную риторику союзников Киева в ЕС.

«И пойдёт такая борьба за мир, что камня на камне не останется», — высмеял ЕС дипломат старой шуткой про армянское радио.