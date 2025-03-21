Ульянов высмеял воинственную риторику Европы советским анекдотом про армянское радио
Ульянов вспомнил советский анекдот, комментируя заявления ЕС о «мире через силу»
Михаил Ульянов. Обложка © Telegram / Russian Mission Vienna
Заявления европейских лидеров о намерении добиться «мира через силу» на Украине напоминает советский анекдот. Об этом сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя воинственную риторику союзников Киева в ЕС.
«И пойдёт такая борьба за мир, что камня на камне не останется», — высмеял ЕС дипломат старой шуткой про армянское радио.
Ранее будущего канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона назвали евроманьяками и психами за рубежом. Такой была реакция одного из активистов на попытки политиков объявить войну России.