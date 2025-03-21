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20 марта, 23:24

Ульянов высмеял воинственную риторику Европы советским анекдотом про армянское радио

Ульянов вспомнил советский анекдот, комментируя заявления ЕС о «мире через силу»

Михаил Ульянов. Обложка © Telegram / Russian Mission Vienna

Михаил Ульянов. Обложка © Telegram / Russian Mission Vienna

Заявления европейских лидеров о намерении добиться «мира через силу» на Украине напоминает советский анекдот. Об этом сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя воинственную риторику союзников Киева в ЕС.

«И пойдёт такая борьба за мир, что камня на камне не останется», — высмеял ЕС дипломат старой шуткой про армянское радио.

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Илья Пушкарев
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