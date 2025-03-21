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21 марта, 00:25

ВСУ пытаются атаковать военный аэродром под Волгоградом, в небе гремят взрывы

SHOT: ВСУ пытаются атаковать военный аэродром под Волгоградом

Вооружённые силы Украины пытаются атаковать военный аэродром Мариновка в Волгоградской области. Об этом сообщил SHOT со ссылкой на очевидцев.

Жители посёлка Октябрьский рассказали, что слышали в небе не менее семи мощных взрывов. Они были настолько громкими, что стёкла начали дрожать в оконных рамах. Официальной информации о произошедшем пока не поступало.

Звуки взрывов. Видео © Telegram / SHOT

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Также в ночь на 21 марта удару украинских боевиков подверглась газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области. В результате атаки на ГИС произошёл пожар, зарево от которого видно за много километров.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Тимур Хингеев
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