ВСУ пытаются атаковать военный аэродром под Волгоградом, в небе гремят взрывы
SHOT: ВСУ пытаются атаковать военный аэродром под Волгоградом
Вооружённые силы Украины пытаются атаковать военный аэродром Мариновка в Волгоградской области. Об этом сообщил SHOT со ссылкой на очевидцев.
Жители посёлка Октябрьский рассказали, что слышали в небе не менее семи мощных взрывов. Они были настолько громкими, что стёкла начали дрожать в оконных рамах. Официальной информации о произошедшем пока не поступало.
Звуки взрывов. Видео © Telegram / SHOT
Также в ночь на 21 марта удару украинских боевиков подверглась газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области. В результате атаки на ГИС произошёл пожар, зарево от которого видно за много километров.
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