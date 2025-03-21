ВСУ пытаются атаковать военный аэродром под Волгоградом, в небе гремят взрывы

Вооружённые силы Украины пытаются атаковать военный аэродром Мариновка в Волгоградской области. Об этом сообщил SHOT со ссылкой на очевидцев.

Жители посёлка Октябрьский рассказали, что слышали в небе не менее семи мощных взрывов. Они были настолько громкими, что стёкла начали дрожать в оконных рамах. Официальной информации о произошедшем пока не поступало.

Звуки взрывов. Видео © Telegram / SHOT