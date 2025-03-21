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Регион
21 марта, 02:29

«Налицо весеннее обострение»: В Крыму нашли объяснение бредням Зеленского о «гибели» полуострова

Политик Чегринец фразой «весеннее обострение» объяснил слова Зеленского о Крыме

Заявление Владимира Зеленского об «умирающей» без украинцев Республике Крым — признак весеннего обострения. Так слова бывшего комика прокомментировал сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

«Налицо явное весеннее обострение у Зеленского. То, каким Крым стал в составе России и как преобразился инфраструктурно, даже в сравнение не идёт с тем, каким он был заброшенным и забытым в украинский период», — отметил он в беседе с РИА «Новости».

Также Чегринец выразил мнение, что подобные заявления экс-комика направлены на «людей с синдромом прибалта, готовых верить в русофобскую чушь». По его словам, любой в здравом уме без труда проверит информацию и поймёт, что утверждения главы киевского режима не имеют под собой оснований.

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Напомним, что Зеленский решил проявить «заботу» о российском регионе на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Впрочем, Минэкономразвития РФ оперативно опровергло ложь политика.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Тимур Хингеев
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