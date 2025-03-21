В Польше потребовали спросить с Зеленского за уничтожение курской группировки ВСУ
MP: Ответственность за разгром курской группировки ВСУ лежит на Зеленском
Отвечать за полный разгром курской группировки ВС Украины должен Владимир Зеленский, а также его ближайшее окружение, в том числе и главком Александр Сырский, уверены авторы польского издания Mysl Polska. По их мнению, эта операция изначально не имела военной целесообразности и преследовала исключительно политические цели.
В MP подчеркнули, что элитные украинские подразделения, оснащённые техникой западного производства, могли быть задействованы значительно эффективнее в обороне Донбасса, Запорожья и Харьковской области. Однако их бросили на заведомо провальную операцию.
«Бремя ответственности за растрату этого потенциала, потери в людях и технике, не обременяет борющихся украинских солдат и командиров среднего звена, а исключительно Владимира Зеленского», — говорится в статье.
Кроме того, в публикации указывается, что с точки зрения военного планирования отвод украинских формирований следовало организовать ещё четыре месяца назад. Однако отсутствие своевременных решений лишь ускорило их разгром.
Между тем стало известно, что Вооружённые силы Украины за всё время боёв в Курской области потеряли более 68 тысяч человек. Также боевики лишились почти четырёх сотен танков и нескольких тысяч бронемашин.
Shutterstock / FOTODOM / Review News