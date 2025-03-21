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Регион
21 марта, 03:39

В Польше потребовали спросить с Зеленского за уничтожение курской группировки ВСУ

MP: Ответственность за разгром курской группировки ВСУ лежит на Зеленском

Отвечать за полный разгром курской группировки ВС Украины должен Владимир Зеленский, а также его ближайшее окружение, в том числе и главком Александр Сырский, уверены авторы польского издания Mysl Polska. По их мнению, эта операция изначально не имела военной целесообразности и преследовала исключительно политические цели.

В MP подчеркнули, что элитные украинские подразделения, оснащённые техникой западного производства, могли быть задействованы значительно эффективнее в обороне Донбасса, Запорожья и Харьковской области. Однако их бросили на заведомо провальную операцию.

«Бремя ответственности за растрату этого потенциала, потери в людях и технике, не обременяет борющихся украинских солдат и командиров среднего звена, а исключительно Владимира Зеленского», — говорится в статье.

Кроме того, в публикации указывается, что с точки зрения военного планирования отвод украинских формирований следовало организовать ещё четыре месяца назад. Однако отсутствие своевременных решений лишь ускорило их разгром.

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Между тем стало известно, что Вооружённые силы Украины за всё время боёв в Курской области потеряли более 68 тысяч человек. Также боевики лишились почти четырёх сотен танков и нескольких тысяч бронемашин.

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Shutterstock / FOTODOM / Review News

Тимур Хингеев
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