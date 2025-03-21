«Такой, зараза, горячий»: Деревенский петух спас жизнь замерзающему российскому бойцу на Курщине

Деревенский петух спас жизнь замерзающему бойцу территориальной обороны Курской области с позывным Грузин. Чтобы согреться, защитнику пришлось засунуть птицу под бронежилет. Воспоминаниями о произошедшем он поделился с NEWS.ru.

По словам Грузина, эта история произошла ещё в ноябре, когда он засел в укрытии в селе Обуховка, прячась от противника с тепловизорами. В то время на Курщине стояли морозы.

«Сижу, замерзаю, и тут момент такой: «Ку-ку-ку», — чё-то звук какой-то. Я ещё раз рукой — а это, оказывается, петух. Такой, зараза, горячий. Пришлось его под броньку засовывать, чтобы спину мне нагрел. А так бы до утра не дожил бы я без петуха», — признался боец теробороны.