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21 марта, 04:06

«В нём было что-то такое»: Французская журналистка вспомнила, как Лавров обольщал девушек харизмой в ООН

Журналистка дэ Лаварэн: Лавров обольщал окружающих своей харизмой в ООН

Французская журналистка Селия дэ Лаварен поделилась воспоминаниями о встречах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, когда тот работал российским постпредом при ООН. По словам репортёра, дипломат обладал такими чертами характера, которые притягивали остальных, особенно девушек.

«В нём было что-то такое, какая-то харизма, которая была не у всех», — рассказала она в интервью РИА «Новости».

Доходило до того, что журналистки боролись за возможность сидеть в первом ряду на его конференциях, призналась дэ Лаварен. Кроме того, её восхищало бесстрашие министра: когда в ООН была антитабачная кампания, Лавров безбоязненно курил в запрещённых местах.

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Напомним, что 21 марта Сергей Лавров празднует 75-летний юбилей. Главный дипломат страны руководит внешнеполитическим ведомством уже 21 год, отстаивая интересы Отечества на международной арене с 2004-го.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Тимур Хингеев
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