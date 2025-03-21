«В нём было что-то такое»: Французская журналистка вспомнила, как Лавров обольщал девушек харизмой в ООН

Французская журналистка Селия дэ Лаварен поделилась воспоминаниями о встречах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, когда тот работал российским постпредом при ООН. По словам репортёра, дипломат обладал такими чертами характера, которые притягивали остальных, особенно девушек.

«В нём было что-то такое, какая-то харизма, которая была не у всех», — рассказала она в интервью РИА «Новости».

Доходило до того, что журналистки боролись за возможность сидеть в первом ряду на его конференциях, призналась дэ Лаварен. Кроме того, её восхищало бесстрашие министра: когда в ООН была антитабачная кампания, Лавров безбоязненно курил в запрещённых местах.