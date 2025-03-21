Российские зенитчики «приземлили» почти полсотни украинских БПЛА за ночь
В Минобороны отчитались о 43 сбитых украинских БПЛА за ночь
В ночь на 21 марта российские силы ПВО успешно нейтрализовали 43 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над четырьмя регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны.
Наибольшее количество воздушных целей было уничтожено в Волгоградской области — 34 БПЛА. Ещё четыре беспилотника удалось ликвидировать над Ростовской областью, столько же — над Курской. Последний дрон на свой счёт записали расчёты ПВО в Белгородской области.
А в Краснодарском крае несколькими часами ранее произошёл взрыв на горящей нефтебазе. В результате разгерметизации резервуара пострадали два сотрудника МЧС, а площадь пожара выросла до 10 тысяч «квадратов».
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