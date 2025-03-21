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Регион
21 марта, 04:24

Российские зенитчики «приземлили» почти полсотни украинских БПЛА за ночь

В Минобороны отчитались о 43 сбитых украинских БПЛА за ночь

В ночь на 21 марта российские силы ПВО успешно нейтрализовали 43 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над четырьмя регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны.

Наибольшее количество воздушных целей было уничтожено в Волгоградской области — 34 БПЛА. Ещё четыре беспилотника удалось ликвидировать над Ростовской областью, столько же — над Курской. Последний дрон на свой счёт записали расчёты ПВО в Белгородской области.

Новости СВО. Освобождены Жеребянки, удар по СБУ в Краматорске, отряды ВСУ бьют около Белой Горы, 21 марта
Новости СВО. Освобождены Жеребянки, удар по СБУ в Краматорске, отряды ВСУ бьют около Белой Горы, 21 марта

А в Краснодарском крае несколькими часами ранее произошёл взрыв на горящей нефтебазе. В результате разгерметизации резервуара пострадали два сотрудника МЧС, а площадь пожара выросла до 10 тысяч «квадратов».

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Тимур Хингеев
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