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21 марта, 05:34

«Испепелить 40 городов»: Британский контр-адмирал начал угрожать России ядерной войной

Британский контр-адмирал Пэрри пригрозил российским городам уничтожением

Атомные подлодки Великобритании, оснащённые ракетами Trident, способны уничтожить десятки российских городов. Об этом заявил отставной контр-адмирал британского флота Крис Пэрри в интервью изданию The Telegraph. По его словам, ПВО РФ якобы «не сможет» отразить такую угрозу.

«Одна подводная лодка с Trident способна очень быстро испепелить 40 российских городов. <…> Это должно заставить любого мирового лидера бояться», — похвастался Пэрри.

Впрочем, отставной моряк не учёл одного факта, добавили в газете. Там напомнили, что у британского ядерного флота есть серьёзные проблемы, так как атомные подлодки с Trident на борту эксплуатируются уже более 25 лет. Неэффективность субмарин показали и два недавних испытания, которые завершились провалом.

«Когда что-то идёт не так на подводной лодке, это может привести к катастрофе», — предупредили в издании.

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Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Merkushev

Антон Голыбин
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