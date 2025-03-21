«Испепелить 40 городов»: Британский контр-адмирал начал угрожать России ядерной войной

Впрочем, отставной моряк не учёл одного факта, добавили в газете. Там напомнили, что у британского ядерного флота есть серьёзные проблемы, так как атомные подлодки с Trident на борту эксплуатируются уже более 25 лет. Неэффективность субмарин показали и два недавних испытания, которые завершились провалом.