Семья Артёма Дзюбы владеет недвижимостью в РФ на сумму свыше миллиарда рублей

Семья рекордсмена сборной России Артёма Дзюбы владеет недвижимостью в России на сумму свыше миллиарда рублей, в то время как сам футболист не имеет собственности.

По данным SHOT, его отец, Сергей Дзюба, владеет двумя квартирами на Мосфильмовской улице общей площадью около 350 квадратных метров, стоимость которых превышает 600 миллионов рублей. Ранее он также имел две роскошные квартиры в Хамовниках площадью 280 квадратов, которые продал в 2023 году. Кроме того, у Сергея есть квартира в Гольяново площадью 38 квадратов, оцененная в 12,5 миллиона рублей, а также участок с домом в коттеджном посёлке «Усадьба Жодочи» площадью 1200 квадратов, стоимостью около 350 миллионов рублей.

Мать Артёма, Светлана Дзюба, владеет более скромной недвижимостью — 99-метровой квартирой на улице Вавилова и небольшой кладовой общей стоимостью 63,5 миллиона рублей. Ранее ей принадлежала ещё одна квартира в том же доме площадью 137 квадратов. Артём и его мама также имели совместное жильё в Новокосино, которое позже продали. С тех пор Дзюба не оформлял на себя никакой недвижимости.