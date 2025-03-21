В Волгоградской области рассказали о последствиях массированной атаки БПЛА
Губернатор Бочаров: Ночью силы ПВО отразили атаку БПЛА на Волгоградскую область
Ночью 21 марта силы ПВО успешно отразили массированную атаку беспилотников на Калачевский район Волгоградской области, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Его заявление приводит пресс-служба администрации.
Он отметил, что попытка атаки была предпринята киевским режимом, но все БПЛА были перехвачены и нейтрализованы. Пострадавших в результате инцидента не зафиксировано, однако были отмечены незначительные повреждения хозяйственных объектов одного частного домовладения от обломков беспилотников.
Об отражении атаки БПЛА ранее сообщали в Минобороны РФ. Так, в ночь на 21 марта российские силы ПВО успешно нейтрализовали 43 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над четырьмя регионами страны. Наибольшее количество воздушных целей было уничтожено в Волгоградской области — 34 БПЛА.
Life.ru / Шедеврум