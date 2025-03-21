В Волгоградской области рассказали о последствиях массированной атаки БПЛА

Он отметил, что попытка атаки была предпринята киевским режимом, но все БПЛА были перехвачены и нейтрализованы. Пострадавших в результате инцидента не зафиксировано, однако были отмечены незначительные повреждения хозяйственных объектов одного частного домовладения от обломков беспилотников.