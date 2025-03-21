При атаке БПЛА на Ростовскую область никто не пострадал
Слюсарь: В Ростовской области отразили атаку беспилотников
Силы ПВО успешно отразили атаку беспилотников в Миллеровском районе Ростовской области. Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил, что, согласно оперативным данным, пострадавших и разрушений не зафиксировано.
Ночью в регионе была объявлена угроза с использованием БПЛА, которая продлилась четыре часа. Слюсарь отметил, что атака была нейтрализована без последствий для жителей и инфраструктуры.
Об отражении атаки БПЛА ранее сообщали в Минобороны РФ. Так, в ночь на 21 марта российские силы ПВО успешно нейтрализовали 43 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над четырьмя регионами страны. В Ростовской области сбили четыре дрона.
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