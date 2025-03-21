При атаке БПЛА на Ростовскую область никто не пострадал

Силы ПВО успешно отразили атаку беспилотников в Миллеровском районе Ростовской области. Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил, что, согласно оперативным данным, пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Ночью в регионе была объявлена угроза с использованием БПЛА, которая продлилась четыре часа. Слюсарь отметил, что атака была нейтрализована без последствий для жителей и инфраструктуры.