Россиянина задержали за передачу ВСУ данных для атак по аэродрому в Курске
Житель Подмосковья передавал ВСУ координаты для ударов по аэродрому Курска
Следственный комитет России совместно с ФСБ выявил гражданина московского региона, который передал координаты курского аэродрома украинским спецслужбам для организации ударов по нему. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по итогам оперативного совещания, проведённого председателем комитета Александром Бастрыкиным в Курске.
В результате совместной работы была задокументирована террористическая деятельность Эльдара Марченко, который, как стало известно, в 2023 году передал украинским спецслужбам данные для атаки на аэродром с использованием беспилотных летательных аппаратов. В Следственном комитете подчеркнули, что Марченко был задержан и ему уже предъявлено обвинение.
Ранее Life.ru писал, что суд приговорил бойцов ВСУ к 15 и 16 годам лишения свободы за захват Суджи в Курской области. Украинские военные участвовали в блокировании города и стреляли в местных жителей.
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