Россиянина задержали за передачу ВСУ данных для атак по аэродрому в Курске

Следственный комитет России совместно с ФСБ выявил гражданина московского региона, который передал координаты курского аэродрома украинским спецслужбам для организации ударов по нему. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по итогам оперативного совещания, проведённого председателем комитета Александром Бастрыкиным в Курске.

В результате совместной работы была задокументирована террористическая деятельность Эльдара Марченко, который, как стало известно, в 2023 году передал украинским спецслужбам данные для атаки на аэродром с использованием беспилотных летательных аппаратов. В Следственном комитете подчеркнули, что Марченко был задержан и ему уже предъявлено обвинение.