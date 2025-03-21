Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 марта, 06:39
3351

Россиянина задержали за передачу ВСУ данных для атак по аэродрому в Курске

Житель Подмосковья передавал ВСУ координаты для ударов по аэродрому Курска

Следственный комитет России совместно с ФСБ выявил гражданина московского региона, который передал координаты курского аэродрома украинским спецслужбам для организации ударов по нему. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по итогам оперативного совещания, проведённого председателем комитета Александром Бастрыкиным в Курске.

В результате совместной работы была задокументирована террористическая деятельность Эльдара Марченко, который, как стало известно, в 2023 году передал украинским спецслужбам данные для атаки на аэродром с использованием беспилотных летательных аппаратов. В Следственном комитете подчеркнули, что Марченко был задержан и ему уже предъявлено обвинение.

ВСУ в Курской области не давали людям эвакуироваться, чтобы использовать их как живой щит
ВСУ в Курской области не давали людям эвакуироваться, чтобы использовать их как живой щит

Ранее Life.ru писал, что суд приговорил бойцов ВСУ к 15 и 16 годам лишения свободы за захват Суджи в Курской области. Украинские военные участвовали в блокировании города и стреляли в местных жителей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Оксана Попова
  • Новости
  • Александр Бастрыкин
  • Ситуация в Курской области
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar