Свыше 43 тысяч жителей Курской области признаны потерпевшими из-за нападения ВСУ

В рамках расследования нападения ВСУ на Курскую область свыше 43 тысяч человек были признаны потерпевшими. Об этом сообщили в телеграм-канале Следственного комитета РФ по итогам оперативного совещания, которое провёл в Курске председатель СК Александр Бастрыкин.

«Бастрыкину доложено, что следователи продолжают работу с жителями региона, пострадавшими от преступлений украинских вооруженных формирований. Уже признаны потерпевшими 43 тысячи человек», — отметили в СК.