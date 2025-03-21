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Регион
21 марта, 07:22

Свыше 43 тысяч жителей Курской области признаны потерпевшими из-за нападения ВСУ

СК РФ: Свыше 43 тыс жителей Курской области признаны потерпевшими

В рамках расследования нападения ВСУ на Курскую область свыше 43 тысяч человек были признаны потерпевшими. Об этом сообщили в телеграм-канале Следственного комитета РФ по итогам оперативного совещания, которое провёл в Курске председатель СК Александр Бастрыкин.

«Бастрыкину доложено, что следователи продолжают работу с жителями региона, пострадавшими от преступлений украинских вооруженных формирований. Уже признаны потерпевшими 43 тысячи человек», — отметили в СК.

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Между тем стало известно, что Вооружённые силы Украины за всё время боёв в Курской области потеряли более 68 тысяч человек. Также боевики лишились почти четырёх сотен танков и нескольких тысяч бронемашин.

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Telegram / Минобороны России

Мария Любицкая
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