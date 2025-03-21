Свыше 43 тысяч жителей Курской области признаны потерпевшими из-за нападения ВСУ
СК РФ: Свыше 43 тыс жителей Курской области признаны потерпевшими
В рамках расследования нападения ВСУ на Курскую область свыше 43 тысяч человек были признаны потерпевшими. Об этом сообщили в телеграм-канале Следственного комитета РФ по итогам оперативного совещания, которое провёл в Курске председатель СК Александр Бастрыкин.
«Бастрыкину доложено, что следователи продолжают работу с жителями региона, пострадавшими от преступлений украинских вооруженных формирований. Уже признаны потерпевшими 43 тысячи человек», — отметили в СК.
Между тем стало известно, что Вооружённые силы Украины за всё время боёв в Курской области потеряли более 68 тысяч человек. Также боевики лишились почти четырёх сотен танков и нескольких тысяч бронемашин.
Telegram / Минобороны России