Задержанный россиянин обвиняется в теракте за слив ВСУ координат аэродрома Курска

Житель столичного региона Эльдар Марченко, о задержании которого сообщалось ранее, обвиняется в теракте. Следственный комитет утверждает, что он передал украинской стороне координаты аэродрома в Курске, что могло привести к ударам по этому объекту. Об этом сообщается в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

В документах указано, что Эльдар Марченко, который ранее не имел судимостей, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а» и «в» части 2 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это преступление квалифицируется как террористический акт, совершённый группой лиц по предварительному сговору, и повлёкший значительный имущественный ущерб или иные тяжкие последствия. В соответствии с решением Басманного районного суда Москвы от 12 сентября 2024 года, которое вступило в законную силу, Марченко был помещён под стражу.