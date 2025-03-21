Самолечение довело актрису Эппле до адской боли в животе

Актриса Жанна Эппле экстренно обратилась к врачам на фоне серьёзных проблем со здоровьем. Она долгое время увлекалась самолечением. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Сообщается, что 60-летняя звезда «Бальзаковского возраста, «Марша Турецкого» и «Двух холмов» прибыла в больницу с жалобами на боли в животе, которые она сама долго гасила препаратами. В итоге у артистки нашли проблемы в брюшной полости и новообразование в почке. Теперь ей предстоит амбулаторное лечение, диета и дробное питание.

Эппле задействована в нескольких спектаклях, несмотря на проблемы со здоровьем. График расписан на месяцы вперёд.