Самолечение довело актрису Эппле до адской боли в животе
Актриса Жанна Эппле обратилась к врачам после долгого самолечения
Жанна Эппле. Обложка © ТАСС / Тараканов Вадим
Актриса Жанна Эппле экстренно обратилась к врачам на фоне серьёзных проблем со здоровьем. Она долгое время увлекалась самолечением. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что 60-летняя звезда «Бальзаковского возраста, «Марша Турецкого» и «Двух холмов» прибыла в больницу с жалобами на боли в животе, которые она сама долго гасила препаратами. В итоге у артистки нашли проблемы в брюшной полости и новообразование в почке. Теперь ей предстоит амбулаторное лечение, диета и дробное питание.
Эппле задействована в нескольких спектаклях, несмотря на проблемы со здоровьем. График расписан на месяцы вперёд.
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