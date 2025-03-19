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19 марта, 06:36

Актёр Василий Ливанов похудел и осунулся после медикаментозной комы

Василий Ливанов. Обложка © ТАСС / Григоров Гавриил

Василий Ливанов. Обложка © ТАСС / Григоров Гавриил

Актёр Василий Ливанов сильно похудел и осунулся после медикаментозной комы и лечения опухоли, похожей на онкологию. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Сообщается, что Ливанов находится в стабильно тяжёлом состоянии и пытается восстановиться. Он соблюдает строгую белковую диету. К нему постоянно приезжают врачи и проверяют здоровье.

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Напомним, в октябре 2024 Василий Борисович был введён медикаментозную кому из-за ухудшения состояния. В ноябре прошлого года его экстренно госпитализировали в больницу в Москве. Ему диагностировали анемию. Врачи оценили его состояние как средней тяжести. 89-летний «Шерлок Холмс» не мог самостоятельно передвигаться, у него парализована правая сторона лица. В январе у актёра выявили поражение мозга. Уже в феврале артиста вновь перевели в реанимацию.

Николай Рюмин
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