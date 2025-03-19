Актёр Василий Ливанов похудел и осунулся после медикаментозной комы
Василий Ливанов. Обложка © ТАСС / Григоров Гавриил
Актёр Василий Ливанов сильно похудел и осунулся после медикаментозной комы и лечения опухоли, похожей на онкологию. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сообщается, что Ливанов находится в стабильно тяжёлом состоянии и пытается восстановиться. Он соблюдает строгую белковую диету. К нему постоянно приезжают врачи и проверяют здоровье.
Напомним, в октябре 2024 Василий Борисович был введён медикаментозную кому из-за ухудшения состояния. В ноябре прошлого года его экстренно госпитализировали в больницу в Москве. Ему диагностировали анемию. Врачи оценили его состояние как средней тяжести. 89-летний «Шерлок Холмс» не мог самостоятельно передвигаться, у него парализована правая сторона лица. В январе у актёра выявили поражение мозга. Уже в феврале артиста вновь перевели в реанимацию.