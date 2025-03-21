Китайский хирург по видеосвязи впервые провёл операцию российскому пациенту

Китайский хирург впервые удаленно устранил аритмию российскому пациенту. Ци Цзинь из Шанхая провёл операцию с помощью единственной в РФ роботизированной системы «Стереотаксис», благодаря которой можно выполнять манипуляции в сердце при помощи сверхмощных магнитов.

«Пациент у нас находится в Новосибирске, а наш китайский коллега находится в Шанхае, в клинике Руджин на расстоянии 4,5 тысячи километров. Мы ему передадим управление роботизированной системой, разумеется, под нашим тщательным контролем», — рассказал перед операцией замгендиректора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) Мешалкина Александр Романов.

В разговоре с ТАСС он отметил, что многочисленные тесты подтвердили безопасность этой процедуры. Она даже выше, чем у стандартной.

Операция длилась полтора часа, работала объединённая команда хирургов из РФ и КНР. Медики общались между собой по-английски. За хирургическим вмешательством наблюдали участники II Сибирского саммита по лечению фибрилляции предсердий из восьми стран.

Первый хирургический телемост между Россией и Китаем состоялся в 2023 году. Тогда новосибирский хирург Александр Романов провёл операцию пациенту из Шанхая.