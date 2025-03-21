Китайский хирург по видеосвязи впервые провёл операцию российскому пациенту
Хирург из Шанхая впервые удалённо устранил аритмию российскому пациенту
Китайский хирург впервые удаленно устранил аритмию российскому пациенту. Ци Цзинь из Шанхая провёл операцию с помощью единственной в РФ роботизированной системы «Стереотаксис», благодаря которой можно выполнять манипуляции в сердце при помощи сверхмощных магнитов.
«Пациент у нас находится в Новосибирске, а наш китайский коллега находится в Шанхае, в клинике Руджин на расстоянии 4,5 тысячи километров. Мы ему передадим управление роботизированной системой, разумеется, под нашим тщательным контролем», — рассказал перед операцией замгендиректора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) Мешалкина Александр Романов.
В разговоре с ТАСС он отметил, что многочисленные тесты подтвердили безопасность этой процедуры. Она даже выше, чем у стандартной.
Операция длилась полтора часа, работала объединённая команда хирургов из РФ и КНР. Медики общались между собой по-английски. За хирургическим вмешательством наблюдали участники II Сибирского саммита по лечению фибрилляции предсердий из восьми стран.
Первый хирургический телемост между Россией и Китаем состоялся в 2023 году. Тогда новосибирский хирург Александр Романов провёл операцию пациенту из Шанхая.
Ранее в Подмосковье хирурги спасли мужчину, которому рыбья кость проткнула кишечник. Пациент проходил с ответствием в органе около месяца.
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