Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 марта, 07:55

Доктор Мясников признался, что блокирует указывающих ему на ошибки в словах

Фото © ВГТРК

Фото © ВГТРК

Врач и телеведущий Александр Мясников высказал недовольство из-за критики со стороны подписчиков, которые указывают на его орфографические ошибки. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Грамотеи достают, хоть я их и оперативно удаляю. Вы знаете, как правильно написать слово «видео», а я могу подтянуться сто раз. В моем возрасте это важнее!» — сыронизировал он.

Доктор добавил, что также незамедлительно блокирует тех, кто обсуждает на его странице темы, не относящиеся к медицине. Наибольшее количество споров в комментариях, по его словам, вызывают вопросы о допустимости небольших доз алкоголя, вакцинации, экстремальных увлечениях и гомеопатии.

«Вывод: лучше избегать этих тем в публикациях, чтобы не нервничать, а вот в передачах стоит их обсудить — это повышает рейтинг!» — резюмировал специалист.

6 коварных слов, в которых 90% людей пишут лишние буквы, выставляя себя неучем
6 коварных слов, в которых 90% людей пишут лишние буквы, выставляя себя неучем

Напомним, что в прошлом году в российском регионе проверили грамотность чиновников. Лингвистически компетентными оказались только 100 человек из 143, остальные написали диктант на «двойку». При этом только один человек справился с задачей без ошибок и получил «пять».

Марина Фещенко
  • Новости
  • Александр Мясников
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar