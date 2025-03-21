Доктор Мясников признался, что блокирует указывающих ему на ошибки в словах

Врач и телеведущий Александр Мясников высказал недовольство из-за критики со стороны подписчиков, которые указывают на его орфографические ошибки. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Грамотеи достают, хоть я их и оперативно удаляю. Вы знаете, как правильно написать слово «видео», а я могу подтянуться сто раз. В моем возрасте это важнее!» — сыронизировал он.

Доктор добавил, что также незамедлительно блокирует тех, кто обсуждает на его странице темы, не относящиеся к медицине. Наибольшее количество споров в комментариях, по его словам, вызывают вопросы о допустимости небольших доз алкоголя, вакцинации, экстремальных увлечениях и гомеопатии.

«Вывод: лучше избегать этих тем в публикациях, чтобы не нервничать, а вот в передачах стоит их обсудить — это повышает рейтинг!» — резюмировал специалист.