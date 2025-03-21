Депутат Арефьев готов «сжечь всех собачников» за одного разорванного ребёнка

Депутат Николай Арефьев готов обливать бензином и сжигать хозяев собак за каждого покусанного ребёнка. Парламентарий поддержал инициативу коллеги Николая Цеда варить мыло из четвероногих.

«Я не люблю людей, которые любят собак и не любят детей. Когда собаки разрывают детей, им это доставляет удовольствие. А если им это доставляет удовольствие, то их за людей считать нельзя. Да я за одного разорванного ребёнка готов всех собачников облить бензином и сжечь», — приводит слова депутата «Абзац».

Арефьев отметил, что есть множество случаев, когда собаки нападали на людей. Он пояснил, что его избирали люди, а не собаки. Депутат возмущён, что зоозащитники не вступаются за коров и поросят, но готовы биться за собачек.