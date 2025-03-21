Путин направил поздравления коллегам из СНГ с весенним праздником Навруз

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с наступлением весеннего равноденствия Навруз своим коллегам. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Уточняется, что тёплые слова с поздравлениями были отправлены президентам Азербайджана Ильхаму Алиеву, Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, Киргизии Садыру Жапарову, Таджикистана Эмомали Рахмону, Туркмении Сердару Бердымухамедову и Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

«В поздравлениях лидерам Владимир Путин выразил уверенность, что двусторонние отношения стратегического партнёрства будут и далее успешно развиваться на благо наших дружественных народов», — говорится в сообщении.

Кроме того, поздравления президента России также получили верховный лидер Ирана Али Хаменеи и президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

Навруз считается народным праздником, который связан с культом природы, наступлением весны и сельскохозяйственных работ. Согласно историческим данным, празднество возникло более трёх тысяч лет назад в Хорасане, исторической области Восточного Ирана. Традиционно празднование Навруза выпадает на день весеннего равноденствия 19, 20 или 21 марта). Именно в это время иранские и тюркские народы отмечают начало нового года по солнечному астрономическому календарю.