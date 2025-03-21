В РФ предложили сажать в тюрьму за корыстное содействие иностранным организациям

В России предложили давать срок и изымать имущество за корыстное содействие иностранным организациям, где не участвует РФ. С такой инициативой выступила группа депутатов, в том числе вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Предложение направлено на недопущение вмешательства во внутренние дела страны.

«Уголовную ответственность со сроком до 7 лет с возможностью конфискации имущества, полученного в результате совершения преступления или используемого для его финансирования, предлагается установить за корыстное содействие международным организациям, в которых не участвует Россия», — сказала депутат журналистам.

Она добавила, что сейчас проект внесён в Госдуму депутатами и главами четырёх партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП).