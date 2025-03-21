«Ничего такого»: В Госдуме вступились за турецкие сериалы после просьбы общественников запретить их

В турецких сериалах нет ничего такого, что можно было бы запрещать на уровне страны. Об этом сообщила депутат Госдумы и заслуженный мастер спорта России Светлана Журова.

«Несмотря на то что я не являюсь фанатом турецких картин и смотрела только «Великолепный век», я не вижу в них ничего такого, что могло бы насторожить общественность. К тому же кто-то может смотреть сериал не с развлекательной точки зрения, а потому что их интересует историческая составляющая, в том же «Великолепном веке» есть элементы истории, которые мне были интересны», — сказала собеседница «Вечерней Москвы».

Также депутат отметила, что и в российских сериалах часто присутствуют сюжеты и сцены, которые далеки от реальности. По её мнению, такие шоу не предназначены для отображения истинной жизни. Она указала на то, что зрителям неинтересно наблюдать за повседневной жизнью простых рабочих или учителей, так как такие истории сложно растянуть на множество серий.