В Боткинской больнице Петербурга раскрыли причину очереди из скорых

В Боткинской больнице Санкт-Петербурга объяснили причину очереди из «скорых», которая была замечена накануне. Как сообщили РИА «Новости» в медучреждении, это связано с техническими особенностями инфекционного стационара: в больнице нет общего приёмного отделения, а каждый пациент направляется в отдельный бокс. Всего их 12.

Основная причина очередей из скорых – время, необходимое для первичного осмотра каждого пациента: оно составляет порядка 30 минут. Когда все боксы заняты, это неизбежно приводит к скоплению машин.

При этом представители больницы отметили, что загрузка больницы на 95% связана с сезонным ростом ОРВИ, а не CoViD-19. В медучреждении отмечают, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге, наоборот, снижается – число пациентов с этим диагнозом уменьшилось на треть за последнюю неделю.