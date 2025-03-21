В Боткинской больнице Петербурга раскрыли причину очереди из скорых
Очередь из скорых у больницы им. Боткина возникла из-за порядка осмотра
В Боткинской больнице Санкт-Петербурга объяснили причину очереди из «скорых», которая была замечена накануне. Как сообщили РИА «Новости» в медучреждении, это связано с техническими особенностями инфекционного стационара: в больнице нет общего приёмного отделения, а каждый пациент направляется в отдельный бокс. Всего их 12.
Основная причина очередей из скорых – время, необходимое для первичного осмотра каждого пациента: оно составляет порядка 30 минут. Когда все боксы заняты, это неизбежно приводит к скоплению машин.
При этом представители больницы отметили, что загрузка больницы на 95% связана с сезонным ростом ОРВИ, а не CoViD-19. В медучреждении отмечают, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге, наоборот, снижается – число пациентов с этим диагнозом уменьшилось на треть за последнюю неделю.
Накануне в культурной столице около инфекционной больницы имени Боткина образовалась целая очередь из карет скорой помощи. Об этом сообщали местные СМИ и телеграм-каналы. Машины подъезжали к медучреждению одновременно, из-за чего и возник затор.
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