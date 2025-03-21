На Западе заявили о брошенном Зеленским Трампу вызове

Владимир Зеленский не согласился с идеей о контроле Вашингтона над атомными электростанциями Украины, тем самым бросив вызов президенту США Дональду Трампу. Об этом пишет британская газета The Independent.

«Зеленский бросает вызов Трампу… Он заявил, что «все АЭС принадлежат народу Украины» после сообщений о том, что Трамп заявил, что переход атомной энергетики страны под контроль Америки станет для неё «лучшей защитой», — говорится в сообщении издания.

В Киеве также заявили, что данное обсуждение велось только по поводу Запорожской АЭС, которая в данный момент контролируется ВС РФ, пишет газет.