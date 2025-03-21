На Западе заявили о брошенном Зеленским Трампу вызове
The Independent: Зеленский бросил вызов США, отказавшись передать украинские АЭС
Владимир Зеленский не согласился с идеей о контроле Вашингтона над атомными электростанциями Украины, тем самым бросив вызов президенту США Дональду Трампу. Об этом пишет британская газета The Independent.
«Зеленский бросает вызов Трампу… Он заявил, что «все АЭС принадлежат народу Украины» после сообщений о том, что Трамп заявил, что переход атомной энергетики страны под контроль Америки станет для неё «лучшей защитой», — говорится в сообщении издания.
В Киеве также заявили, что данное обсуждение велось только по поводу Запорожской АЭС, которая в данный момент контролируется ВС РФ, пишет газет.
Напомним, ранее Дональд Трамп предлагал Владимиру Зеленскому передать под контроль США украинские АЭС в ходе телефонных переговоров. Как считают в Вашингтоне, владение АЭС американской стороной стало бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой для украинской энергетической системы.
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