«Простая формальность»: Эксперт назвал чепухой идею Кравцова ввести оценки за поведение

Михаил Богданов, председатель ассоциации «Родительский комитет», высказался по поводу информации о введении оценки за поведение в школах в экспериментальном порядке с 1 сентября. Он отметил, что это странно, поскольку согласно законодательству в сфере образования, только сами учреждения имеют право устанавливать систему оценивания.

«Зачем придумывать ещё с уровня министерства какие-то критерии, ещё какой-то чепухой заниматься? Можно было бы просто сказать, что можете вводить такие оценки, или там такая оценка будет признаваться где-то. Можно сделать рекомендации, а вот делать какие-то бурные обсуждения и вводить приказ, что-то ещё делать — не вижу большого смысла. Тем более что сама по себе оценка за воспитание — это такая формальность в конечном счёте, как и всё то, что делает, к сожалению, Сергей Сергеевич и его команда», — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Богданов указал на наличие в России эффективного педагогического инструмента, разработанного ещё в советское время — характеристики. Он отметил, что если бы именно этот документ, который сопровождает ученика при переходе из одной школы в другую или в вуз стал обязательным и публиковался с аттестатом, это могло бы улучшить взаимодействие между учениками и школами. Он отметил, что характеристики подписывались директором и проходили проверку со стороны завуча, что делало их более надёжными, чем обычные оценки, которые не всегда отражают реальное положение дел.